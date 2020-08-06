Форвард "Лиона" Депай поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"

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Форвард "Лиона" Депай поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай высказался о предстоящей встрече с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Долгое время я был травмирован. Пытался войти в ритм через товарищеские матчи. Завтра будет особенная игра. Мы сделаем все, чтобы пройти дальше", - передает слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится завтра, 7 августа, на "Альянц Стадиум". Начало игры - в 22:00 (мск). В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

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