Форвард "Лиона" Корне продлил контракт с клубом

Форвард "Лиона" Максвелл Корне подписал новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Соглашение игрока с "Лионом" рассчитано до 2023 года.

Корне играет в "Лионе" с 2015 года. В этом сезоне он провел 4 встречи.Также в его активе 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и 5 голов.

L’OL est heureux d’informer de la prolongation de contrat de Maxwel Cornet pour deux saisons supplémentaires jusqu’au 30 juin 2023. #UnispourRugir #Cornet2023 pic.twitter.com/aPo4qO3GKZ — Olympique Lyonnais (@OL) 19 сентября 2019 г.

Напомним, 17 сентября "Лион" встречался с "Зенитом" (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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