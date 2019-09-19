Форвард "Лиона" Корне продлил контракт с клубом
Форвард "Лиона" Максвелл Корне подписал новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Соглашение игрока с "Лионом" рассчитано до 2023 года.
Корне играет в "Лионе" с 2015 года. В этом сезоне он провел 4 встречи.Также в его активе 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и 5 голов.
L’OL est heureux d’informer de la prolongation de contrat de Maxwel Cornet pour deux saisons supplémentaires jusqu’au 30 juin 2023. #UnispourRugir #Cornet2023 pic.twitter.com/aPo4qO3GKZ— Olympique Lyonnais (@OL) 19 сентября 2019 г.
Напомним, 17 сентября "Лион" встречался с "Зенитом" (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
А еще: Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда| http://soccernews.ru
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