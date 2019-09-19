Форвард "Лиона" Корне продлил контракт с клубом

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Форвард "Лиона" Корне продлил контракт с клубом

Форвард "Лиона" Максвелл Корне подписал новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Соглашение игрока с "Лионом" рассчитано до 2023 года.

Корне играет в "Лионе" с 2015 года. В этом сезоне он провел 4 встречи.Также в его активе 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и 5 голов.

Напомним, 17 сентября "Лион" встречался с "Зенитом" (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

А еще: Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда| http://soccernews.ru
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