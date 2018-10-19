Форвард "Лиона" мечтает играть за "Реал"

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Форвард "Лиона" мечтает играть за "Реал"

Форвард "Лиона" Максвелл Корне признался, что мечтает однажды оказаться в мадридском "Реале" или другом топ-клубе.

"Я мечтаю о переходе в один из грандов европейского футбола. Например, "Реал", возможно "Атлетико" или "Боруссия". Я обязан прогрессировать, чтобы оказаться в топ-клубе. Готов на всё ради этого" - приводит слова 22-летнего француза L’Equipe.

Отметим, что прошлым летом нападающий "ткачей" был близок к переходу в "Вольфсбург".

В этом сезоне Корне сыграл за "Лион" 8 матчей и забил 1 гол. 

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