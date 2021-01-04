Форвард "Лиона" заразился коронавирусом

Ещё один игрок "Лиона" сдал положительный тест на COVID-19, утверждает L'Equipe.

По сведениям издания, коронавирусная инфекция выявлена у нападающего Карла Токо-Экамби.

Ранее сообщалось, что заболел бразильский полузащитник "ткачей" Бруно Гимараеш.

В текущем сезоне Токо-Экамби забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах в составе "Лиона".

Не пропустите: Виктор Осимхен заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru