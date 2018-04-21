Форвард "Ливерпуля" Ингс забил в АПЛ впервые за 930 дней

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс поразил ворота "Вест Бромвича" в матче 35-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 25-летний футболист забил в Премьер-лиге впервые с октября 2015 года, то есть его сухая серия длилась 930 дней.

Стоит отметить, что из-за постоянных травм Ингс редко выходит на поле - в этом сезоне он провёл за "Ливерпуль" всего 11 матчей во всех турнирах.

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