Форвард "Ливерпуля" Ингс забил в АПЛ впервые за 930 дней
Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс поразил ворота "Вест Бромвича" в матче 35-го тура АПЛ.
Как сообщает Opta, 25-летний футболист забил в Премьер-лиге впервые с октября 2015 года, то есть его сухая серия длилась 930 дней.
Стоит отметить, что из-за постоянных травм Ингс редко выходит на поле - в этом сезоне он провёл за "Ливерпуль" всего 11 матчей во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25