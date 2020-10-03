Форвард "Ливерпуля" Мане заразился коронавирусом

Теги ливерпульсадио мане

Форвард "Ливерпуля" Мане заразился коронавирусом

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, 28-летний футболист отправлен на карантин, игрок пропустит около двух недель.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мане участвовал в 4 матчах, отметившись 3 голами.

Не пропустите: Мане уговаривает Кулибали перейти в "Ливерпуль". Игроком интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1

ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов