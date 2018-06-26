Форвард "Ливерпуля" отказался от нового контракта и решил покинуть клуб

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Форвард "Ливерпуля" отказался от нового контракта и решил покинуть клуб

Нападающий "Ливерпуля" Данни Ингз принял решение покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист отказался подписывать новый контракт с мерсисайдцами и хочет найти команду, в которой будет получать регулярную игровую практику. Его нынешнее соглашение с "красными" действует еще два года, но клуб согласился отпустить форварда бесплатно.

В минувшем сезоне 25-летний Ингз провел за "Ливерпуль" 14 матчей и забил 1 гол.

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