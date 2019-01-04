Форвард "Ливерпуля" перешел в "Борнмут" за 21 миллион евро

Нападающий "Ливерпуля" Доминик Соланке стал игроком "Борнмута", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Соланке подписал с "Борнмутом" долгосрочный контракт.

21-летний Соланке перешел в "Ливерпуль" прошлом летом из "Челси" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

Не пропустите: Салах, Кейн, Азар вошли в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в декабре. | http://soccernews.ru