Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком декабря в АПЛ по версии PFA

Теги мохамед салахливерпуль

Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком декабря в АПЛ по версии PFA
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком чемпионата Англии в декабре по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В декабре форвард принял участие в семь матчах Премьер-лиги, забил шесть мячей и отдал четыре голевых паса. В борьбе за эту награду Салах Поля Погба и Маркуса Рэшфорда (оба - "Манчестер Юнайтед"), Эдена Азара ("Челси"), Рикардо Перейру ("Лестер") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").

В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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