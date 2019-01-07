Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком декабря в АПЛ по версии PFA
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком чемпионата Англии в декабре по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
В декабре форвард принял участие в семь матчах Премьер-лиги, забил шесть мячей и отдал четыре голевых паса. В борьбе за эту награду Салах Поля Погба и Маркуса Рэшфорда (оба - "Манчестер Юнайтед"), Эдена Азара ("Челси"), Рикардо Перейру ("Лестер") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").
В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10