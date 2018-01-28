Форвард "Ливерпуля" рискует пропустить остаток сезона

Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер перенёс операцию в связи с травмой подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления 17-летнего футболиста составят от трёх до четырёх месяцев. Таким образом, юный нападающий рискует пропустить остаток сезона.

Отметим, что Брюстер является лидером молодёжной команды "Ливерпуля", в его активе 6 голов и 7 ассистов в 15 матчах текущего сезона.

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