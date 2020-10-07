Форвард "Ливерпуля" заступился за бездомного

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Форвард "Ливерпуля" заступился за бездомного

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах помог бездомного в сложной ситуации, информирует The Sun.

28-летний футболист подъехал к заправке, расположенной недалеко от "Энфилда" после матча 3-го тура АПЛ с Арсеналом" (3:1) 28 сентября. Там сидел бездомный по имени Дэвид. Мужчину обижали и оскорбляли молодые люди. Салах отогнал обидчиков и дал Дэвиду 100 фунтов.

"Он услышал, что мне говорили эти ребята, затем повернулся к ним и сказал: "Через несколько лет это можете быть вы". Я понял, что это не галлюцинации, только когда Мо дал мне £100", - рассказал футболист.

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