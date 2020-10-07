Форвард "Ливерпуля" заступился за бездомного
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах помог бездомного в сложной ситуации, информирует The Sun.
28-летний футболист подъехал к заправке, расположенной недалеко от "Энфилда" после матча 3-го тура АПЛ с Арсеналом" (3:1) 28 сентября. Там сидел бездомный по имени Дэвид. Мужчину обижали и оскорбляли молодые люди. Салах отогнал обидчиков и дал Дэвиду 100 фунтов.
"Он услышал, что мне говорили эти ребята, затем повернулся к ним и сказал: "Через несколько лет это можете быть вы". Я понял, что это не галлюцинации, только когда Мо дал мне £100", - рассказал футболист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18