Форвард "Локо" Ари тренируется вместе с дочкой

Теги локомотив москваари

Форвард "Локо" Ари тренируется вместе с дочкой
Нападающий "Локомотива" Ари продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Форвард проводит тренировки дома вместе со своей дочкой.

"Тренировки с дочкой", – написал Ари в Instagram.

Видео: Тренировки Ари.

 

My trainer Ariane ❤️

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000)

 

#arigooll #boatardinha #goodafternoon Training with my daughter

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000)

Напомним, 31-летний Ари порвал связки колена в июле. Ожидается, что к возобновлению чемпионата России он будет в строю.

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