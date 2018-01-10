Форвард "Локо" Ари тренируется вместе с дочкой



Нападающий "Локомотива" Ари продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Форвард проводит тренировки дома вместе со своей дочкой.

"Тренировки с дочкой", – написал Ари в Instagram.

Видео: Тренировки Ари.

My trainer Ariane ❤️ Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) Янв 10, 2018 at 6:22 PST

Напомним, 31-летний Ари порвал связки колена в июле. Ожидается, что к возобновлению чемпионата России он будет в строю.

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