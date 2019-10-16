Форвард "Локомотива" Джорджевич назвал двух кумиров детства

Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, кого в детстве он считал кумиром.

"В детстве было два кумира. Один - это Матея Кежман, который играл за мой любимый "Партизан" и много забивал. А второй - это Фернандо Торрес", - сказал Джорджевич.

В августе этого года "Локомотив" купил черногорца у "Зенита" за 2,5 миллиона евро.

В составе "железнодорожников" Джорджевич сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался.

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