Форвард "Локомотива" Эдер поделился фотографией и видео с детьми

Форвард "Локомотива" Антонио Эдер поделился фотографией и видео с детьми.

"Время папы", - написал Эдер в соцсети.

27-летний футболист играет в "Локомотиве" с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 голов в 16 матчах РПЛ.

Не пропустите: Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций| http://soccernews.ru