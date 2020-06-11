Форвард "Локомотива" Эдер поделился фотографией и видео с детьми

Теги локомотив москва

Форвард "Локомотива" Эдер поделился фотографией и видео с детьми

Форвард "Локомотива" Антонио Эдер поделился фотографией и видео с детьми.

"Время папы", - написал Эдер в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papa’s time

Публикация от Eder Lopes (@ederlopesoficial)

 27-летний футболист играет в "Локомотиве" с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 голов в 16 матчах РПЛ.

Не пропустите: Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро

"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов