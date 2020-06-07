Форвард "Локомотива" Фарфан рассказал о том, как переболел коронавирусом

Теги локомотив москваджефферсон фарфанкоронавирус

Форвард "Локомотива" Фарфан рассказал о том, как переболел коронавирусом

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан в эфире в инстаграме рассказал, как протекала его болезнь.

Напомним, 35-летний футболист переболел коронавиурсом.

"Ситуация была под контролем. У меня был единственный симптом - головная боль. Такой головной боли у меня никогда не было. Поначалу также лишился обоняния и вкуса, но потом все пришло в норму. В клубе меня взяли под контроль, как только появились симптомы. Но уже все спокойно. Поначалу и боль в теле была, но все же самой безумной вещью, повторюсь, оказалась головная боль. У меня даже из-за похмелья такого не было. Хотелось сказать людям, чтобы они осознали всю серьезность ситуации. Еще нужно было пить 2,5 литра воды в день. Хорошо, что прошла проблема с обонянием и вкусом. Поначалу подносил курицу к носу и вообще ничего не чувствовал", - рассказал футболист.

Напомним, что перуанец пропустил весь текущий сезон из-за травмы хряща коленного сустава.

30 июня истекает контракт Фарфана с "железнодорожниками" и, судя по всему, клуб не собирается его продлевать.

Не пропустите: Вратарь "Локомотива" Гильерме потерял деньги из-за участия в финансовой пирамиде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей

У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов