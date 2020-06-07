Форвард "Локомотива" Фарфан рассказал о том, как переболел коронавирусом

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан в эфире в инстаграме рассказал, как протекала его болезнь.

Напомним, 35-летний футболист переболел коронавиурсом.

"Ситуация была под контролем. У меня был единственный симптом - головная боль. Такой головной боли у меня никогда не было. Поначалу также лишился обоняния и вкуса, но потом все пришло в норму. В клубе меня взяли под контроль, как только появились симптомы. Но уже все спокойно. Поначалу и боль в теле была, но все же самой безумной вещью, повторюсь, оказалась головная боль. У меня даже из-за похмелья такого не было. Хотелось сказать людям, чтобы они осознали всю серьезность ситуации. Еще нужно было пить 2,5 литра воды в день. Хорошо, что прошла проблема с обонянием и вкусом. Поначалу подносил курицу к носу и вообще ничего не чувствовал", - рассказал футболист.

Напомним, что перуанец пропустил весь текущий сезон из-за травмы хряща коленного сустава.

30 июня истекает контракт Фарфана с "железнодорожниками" и, судя по всему, клуб не собирается его продлевать.

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