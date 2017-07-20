Форвард "Локомотива" Хенти стал игроком "Видеотона"

Теги видеотонлокомотив москваэзекиль хенти

Форвард "Локомотива" Хенти стал игроком "Видеотона"

Нигерийский нападающий Эзекиль Хенти перешёл из "Локомотива" в "Видеотон".

Сумма трансфера не разглашается. По данным СМИ, венгерский клуб заплатил "железнодорожникам" 500 тысяч евро.

Сам футболист заключил с "Видеотоном" контракт до лета 2020 года.

Напомним, что "Локомотив" купил Хенти в феврале 2016 года за пять миллионов евро. В активе форварда 19 матчей и 1 гол.

Не пропустите: В "Локомотиве" прокомментировали подписание Рыбуса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов