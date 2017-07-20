Форвард "Локомотива" Хенти стал игроком "Видеотона"
Нигерийский нападающий Эзекиль Хенти перешёл из "Локомотива" в "Видеотон".
Сумма трансфера не разглашается. По данным СМИ, венгерский клуб заплатил "железнодорожникам" 500 тысяч евро.
Сам футболист заключил с "Видеотоном" контракт до лета 2020 года.
Напомним, что "Локомотив" купил Хенти в феврале 2016 года за пять миллионов евро. В активе форварда 19 матчей и 1 гол.
Не пропустите: В "Локомотиве" прокомментировали подписание Рыбуса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Де Шильо стал игроком "Ювентуса"
-
С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед
-
ПСЖ обыгрывает "Рому" в серии пенальти в первом туре Международного кубка чемпионов
-
Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер Мораты
-
"Ювентус" объявил о трансфере Щесны
Лента новостей
-
Клуб из АПЛ интересуется Ярмоленко и Коноплянкой
-
Президент "Торино" исключил переход Белотти в "Милан"
-
"Вест Хэм" теряет Куяте
-
"Хетафе" арендует защитника киевского "Динамо"
-
"Барселона" предложила за Коутиньо 78 миллионов евро
-
Орье хочет покинуть ПСЖ
-
Самба стал игроком "Астон Виллы"
-
"Реал" определился с двумя кандидатами на замену Морате
-
"Зенит" интересуется защитником "Марселя"
-
"Црвена Звезда" – "Иртыш" - 2:0, "Ягеллония" – "Габала" - 0:2 (обзоры)
-
В "Интере" опровергли интерес к Шику
-
Арнаутович перейдёт в "Вест Хэм"
-
Игнашевич восстановился от травмы
-
"Црвена Звезда", "Габала", "Штурм", "Паниониос", "Абердин", "Видеотон" и "Маккаби Тель-Авив" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы
-
"Манчестер Сити" в пятницу объявит о трансфере Данило
-
"Бавария" теряет Тьяго Алькантару
-
"Скендербеу" – "Кайрат" - 2:0 (обзор)
-
"Левски" – "Хайдук" - 1:2, "Утрехт" – "Валлетта" - 3:1 (обзоры)
-
Неймар в шаге от перехода в ПСЖ
-
"Кайрат" бесславно покидает Лигу Европы и другие результаты второго квалификационного раунда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24