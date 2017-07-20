Форвард "Локомотива" Хенти стал игроком "Видеотона"

Нигерийский нападающий Эзекиль Хенти перешёл из "Локомотива" в "Видеотон".

Сумма трансфера не разглашается. По данным СМИ, венгерский клуб заплатил "железнодорожникам" 500 тысяч евро.

Сам футболист заключил с "Видеотоном" контракт до лета 2020 года.

Напомним, что "Локомотив" купил Хенти в феврале 2016 года за пять миллионов евро. В активе форварда 19 матчей и 1 гол.

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