Форвард "Локомотива" Керк огласил свои цели на остаток сезона
Нападающий московского "Локомотива" Гирано Керк рассказал о задачах на вторую часть текущего сезона.
"Моя цель - забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача.
А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень. Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться ещё больше, чтобы достичь этих целей", - сказал голландец в интервью клубной пресс-службе "железнодорожников".
В прошлом году "Локомотив" купил Керка у "Утрехта" за 6 миллионов евро, заключив с ним четырёхлетний контракт.
Форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 15 матчах за новую команду.
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