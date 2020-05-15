Форвард "Спартака" Ларссон обеспокоен возобновлением РПЛ

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал скорое возобновление сезона РПЛ.

Отметим, в России каждый день коронавирусом заболевает больше 10 тысяч человек.

"Будет здорово снова начать играть в футбол, однако я слышал, что в Москве сейчас большие проблемы с коронавирусом. Эта мысль заставляет беспокоиться", - заявил Ларссон.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Однако сегодня, 15 мая, РФС принял решение возобновить розыгрыш 21 июня. Матчи будут проходит без зрителей.

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