Форвард "Локомотива" перенёс операцию на колене

Пресс-служба московского "Локомотива" отчиталась о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича.

Сообщается, что черногорец успешно перенёс операцию на травмированном колене и в ближайшее время приступит к реабилитации.

Джорджевич перешёл в "Локомотив" в августе из "Зенита" за 2,5 миллиона евро, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

18 октября форвард получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя как минимум на полгода.

Не пропустите: Алексей Миранчук - в тройке лучших игроков недели Лиги Чемпионов по версии InStat. | http://soccernews.ru