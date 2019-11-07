Форвард "Локомотива" перенёс операцию на колене

Теги локомотив москвалука джорджевичтравмы

Форвард "Локомотива" перенёс операцию на колене

Пресс-служба московского "Локомотива" отчиталась о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича.

Сообщается, что черногорец успешно перенёс операцию на травмированном колене и в ближайшее время приступит к реабилитации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life only demands from you the strength that you possess

Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)

Джорджевич перешёл в "Локомотив" в августе из "Зенита" за 2,5 миллиона евро, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

18 октября форвард получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя как минимум на полгода.

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