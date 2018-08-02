Форвард "Локомотива" перешел в другой российский клуб



Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин перешел в "Химки", сообщает официальный сайт клуба.

Подмосковный клуб арендовал футболиста на один сезон и будет играть под 71-м номером.

В прошлом сезоне форвард выступал за "Урал" на правах аренды и забил 1 гол в 12 матчах.

29-летний Портнягин выступает за "Локомотив" с 2016 года, провел за клуб 4 матча и не забил ни одного гола.

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