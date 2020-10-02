Форвард "Локомотива" Смолов оценил результат жеребьевки группового этапа ЛЧ

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов высказался о соперниках команды на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка, по итогам которой выяснилось, что "железнодорожники" сыграют с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".

"Группа сильная, в Лиге чемпионов слабых команд не бывает, с учетом того, что мы попали в четвертую корзину. Будет тяжело, но в то же время интересно.

"Атлетико" - команда, с которой меньше всего хотелось сыграть в Лиге чемпионов, и они к нам попали. Неприятно, организованная команда.

"Бавария" - машина. "Зальцбург" - играющая, крепкая команда, но распродали своих лидеров. Будем биться", - сказал Смолов.

Первый тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 20 - 21 октября.

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