Форвард "Локомотива" Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛ

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Форвард "Локомотива" Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛ
Александр Маньяков, агент нападающего московского "Локомотива" Романа Тугарева, рассказал, что у его клиента есть предложения от трех российских клубов.

"Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты "Локо" должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это, в том числе, может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда или трансфер в другой клуб", – написал Маньяков в своем Telegram-канале.

21-летний Тугарев является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Казанке", в составе которой забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач в 33 поединках. Его контракт с "Локомотивом" действует до 31 декабря 2022 года.

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