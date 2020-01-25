Форвард "Локомотива" ушёл в клуб ФНЛ

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Форвард "Локомотива" ушёл в клуб ФНЛ

Нападающий московского "Локомотива" Артём Галаджан стал игроком "Ротора", сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

Лидер ФНЛ взял в аренду 21-летнего футболиста до завершения нынешнего сезона.

"Я рад стать частью "Ротора". В Волгограде созданы прекрасные условия, здесь есть всё, чтобы показывать достойный футбол. Команда идёт на первом месте и я надеюсь, что вместе мы сможем достичь большого результата. Мои личные цели - это, конечно же, победы! Я настроен выигрывать, забивать голы и приносить пользу команде!" - сказал форвард, выбравший себе 89-й игровой номер.

Галаджан с лета 2018 года выступал на правах аренды за "Оренбург", сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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