Форвард "Локомотива" вернулся в Москву из Гвинеи, где произошел госпереворот

Теги локомотив москвафрансуа камано

Форвард "Локомотива" вернулся в Москву из Гвинеи, где произошел госпереворот

Фото: инстаграм Франсуа Камано/Автор неизвестен

Гвинейский нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано вернулся в Москву, сообщается на официальном сайте клуба.

Форвард последнее время находился в Гвинее из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В стране произошел государственный переворот, поэтому у футболиста возникли сложности с возвращением в Россию.

25-летний Камано в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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