Форвард "Манчестер Сити" стал лучшим игроком 6-го тура Лиги Чемпионов

УЕФА определил лучшего игрока по итогам 6-го тура Лиги Чемпионов. Им стал бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

В матче с загребским "Динамо" (4:1) бразилец отметился хет-триком. Жезус завоевал первую подобную награду в своей карьере и опередил в борьбе за нее нападающего ПСЖ Неймара, форварда "Атлетико" Жоау Фелиш и форварда "Наполи" Аркадиуша Милика.

В нынешнем сезоне 22-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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