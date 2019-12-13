Форвард "Манчестер Сити" стал лучшим игроком 6-го тура Лиги Чемпионов
УЕФА определил лучшего игрока по итогам 6-го тура Лиги Чемпионов. Им стал бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.
В матче с загребским "Динамо" (4:1) бразилец отметился хет-триком. Жезус завоевал первую подобную награду в своей карьере и опередил в борьбе за нее нападающего ПСЖ Неймара, форварда "Атлетико" Жоау Фелиш и форварда "Наполи" Аркадиуша Милика.
В нынешнем сезоне 22-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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