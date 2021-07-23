Форвард "Манчестер Юнайтед" Гринвуд сравнил Месси и Роналду

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Гринвуд сравнил Месси и Роналду

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд заявил, что он предпочитает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Для меня лучшим всегда будет Месси. Такое ощущение, что он прибыл с другой планеты. Роналду, конечно, также играет потрясающе. Он очень силен физически, но Месси это другой уровень. Достаточно посмотреть, что он сделал для "Барселоны", а также выиграл трофей со сборной Аргентины", – приводит слова Гринвуда официальный сайт клуба.

Напомним, что 34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей с национальной сборной. Аргентина стала победителем Кубка Америки.

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