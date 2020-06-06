Форвард "Манчестер Юнайтед" Игало рассказал о своём отношении к расизму

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало заявил о недопустимости дискриминации на расовой почве.

"Если на поле я услышу расистские оскорбления в свой адрес, то сообщу об этом арбитру. Если судьи ничего не предпримут по этому поводу, я уйду с поля. Никто не должен мириться с расизмом. Мы все люди. Несмотря на цвет нашей кожи, мы все одинаковы, мы живём в одном мире", - цитирует нигерийца Goal.com.

Напомним, что несколько дней назад "красные дьяволы" продлили аренду 30-летнего футболиста до конца января следующего года.

В составе "МЮ" Игало забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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