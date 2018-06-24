Форвард "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Ювентус"

"Ювентус" ведет переговоры с французским нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет сначала согласовать с футболистом условия личного контракта, а затем уже обсудить детали его трансфера с манкунианцами. "МЮ" оценивает форварда в 85 миллионов евро и им также интересуется "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 22-летний Мартиаль провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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