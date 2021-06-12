Форвард "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Реалу"

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Форвард "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Реалу"Фото: инстаграм Мартиаля

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля предложил услуги своего клиента "Реалу".

Как сообщает Express, ответ мадридского клуба пока неизвестен.

Мартиаль выступает за "МЮ" с 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету француза 7 голов и 5 ассистов в 36 играх.

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