Форвард "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Реалу"
Фото: инстаграм Мартиаля
Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля предложил услуги своего клиента "Реалу".
Как сообщает Express, ответ мадридского клуба пока неизвестен.
Мартиаль выступает за "МЮ" с 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету француза 7 голов и 5 ассистов в 36 играх.
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|27
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|36
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|27
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|27
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|Борнмут
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|26
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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|27
|18