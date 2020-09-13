Форвард "Манчестер Юнайтед" признался в употреблении наркотиков

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Форвард "Манчестер Юнайтед" признался в употреблении наркотиков

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд рассказал, что он употреблял веселящий газ.

"Теперь я знаю, как рисковал, употребляя веселящий газ. Даже пробовать его было большой моей ошибкой. Я призываю других не повторять мои действия. Мне только 18 лет, но я осознаю, что у меня есть обязанности. Также я узнал, что с меня будет большой спрос, так как я известный футболист. Я буду учиться на своих ошибках", - приводит слова Гринвуда The Telegraph.

18-летний Гринвуд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за клуб 53 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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