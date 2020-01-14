Форвард "Милана" Борини продолжит карьеру в "Вероне"

Теги миланхеллас веронафабио борини

Форвард "Милана" Борини продолжит карьеру в "Вероне"

Нападающий "Милана" Фабио Борини перешел в "Верону". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист подписал с клубом контракт до лета 2020 года. Борини будет играть под 16-м номером.

Ранее 28-летний форвард играл за "Челси", "Суонси", "Парму", "Рому", "Ливерпуль" и "Сандерленд".

В минувшем сезоне Борини участвовал лишь в 2 матчах за "Милан".

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