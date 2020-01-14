Форвард "Милана" Борини продолжит карьеру в "Вероне"
Нападающий "Милана" Фабио Борини перешел в "Верону". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
UFFICIALE ✅✍️— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 14 января 2020 г.
Fabio #Borini è gialloblù col #⃣1⃣6⃣!
La formula ➡️ https://t.co/PQwHx6qFqj#HVFC pic.twitter.com/8sQscnarE1
Футболист подписал с клубом контракт до лета 2020 года. Борини будет играть под 16-м номером.
Ранее 28-летний форвард играл за "Челси", "Суонси", "Парму", "Рому", "Ливерпуль" и "Сандерленд".
В минувшем сезоне Борини участвовал лишь в 2 матчах за "Милан".
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