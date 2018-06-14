Форвард "Милана" может перебраться в Ла Лигу

"Севилья" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Милана" Николе Калиничу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы готовы продать форварда, так как он потерял место в основном составе.

В минувшем сезоне 30-летний Калинич провел за "Милан" 41 матч и забил 6 голов.

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