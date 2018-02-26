Форвард "Милана": "Мы одержали очень важную победу"

Теги миланпатрик кутроне

Форвард "Милана": "Мы одержали очень важную победу"Форвард "Милана" Патрик Кутроне доволен командным взаимодействием в матче 26-го тура чемпионата Италии с "Ромой".

Напомним, что в игре победил миланский клуб со счетом 2:0. 

"Я очень рад! Мы одержали очень важную победу. Этот успех может иметь очень большое значение. Конечно, еще я рад из-за того, что забил сам. Сейчас у нас единая сплоченная команда", - отметил он.

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