Форвард "Милана" отказался от переезда в АПЛ

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Форвард "Милана" отказался от переезда в АПЛ

"Вулверхэмптон" хотел подписать форварда "Милана" Патрика Кутроне.

Как сообщает Football Italia, 21-летний итальянец отказал клубу из АПЛ, так как желает продолжать выступать за "Милан".

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года. Ранее интерес к игроку проявлял "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне на счету Кутроне 9 забитых мячей и 2 результативные передачи в 43 играх.

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