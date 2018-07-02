Форвард "Милана" перейдет в "Севилью"

Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич близок к переходу в "Севилью", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб заплатит за футболиста 14 миллионов евро. Для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне 30-летний Калинич провел за "Милан" 41 матч и забил 6 голов.

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