Форвард "Монако" Бен-Йеддер подтвердил, что его хотела подписать "Барселона"

Теги барселонамонаковиссам бен-йеддертрансферы

Форвард "Монако" Бен-Йеддер подтвердил, что его хотела подписать "Барселона"

Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер заявил, что "Барселона" действительно им интересовалась в два предыдущих трансферных окна.

"Прошлым летом они несколько раз запрашивали информацию обо мне. Также переход мог состояться зимой, но не получилось. Интерес такого клуба, как "Барселона", доказывает, что я проделываю хорошую работу. Я оставался профессионалом и был сосредоточен на игре за "Монако". Узнав об интересе "Барсы", воспринял это как бонус", - сказал француз.

По данным СМИ, "сине-гранатовые" в январе предлагали за 29-летнего форварда 80 миллионов евро, но получили отказ.

В текущем сезоне Бен-Йеддер сыграл за "Монако" 31 матч, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" и "Интер" могут обменяться нападающими. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фабрегас советует "Челси" обратить внимание на Головина

Фабрегас советует "Челси" обратить внимание на Головина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов