Форвард "Монако" Бен-Йеддер подтвердил, что его хотела подписать "Барселона"
Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер заявил, что "Барселона" действительно им интересовалась в два предыдущих трансферных окна.
"Прошлым летом они несколько раз запрашивали информацию обо мне. Также переход мог состояться зимой, но не получилось. Интерес такого клуба, как "Барселона", доказывает, что я проделываю хорошую работу. Я оставался профессионалом и был сосредоточен на игре за "Монако". Узнав об интересе "Барсы", воспринял это как бонус", - сказал француз.
По данным СМИ, "сине-гранатовые" в январе предлагали за 29-летнего форварда 80 миллионов евро, но получили отказ.
В текущем сезоне Бен-Йеддер сыграл за "Монако" 31 матч, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14