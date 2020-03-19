Форвард "Монако" Бен-Йеддер подтвердил, что его хотела подписать "Барселона"

Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер заявил, что "Барселона" действительно им интересовалась в два предыдущих трансферных окна.

"Прошлым летом они несколько раз запрашивали информацию обо мне. Также переход мог состояться зимой, но не получилось. Интерес такого клуба, как "Барселона", доказывает, что я проделываю хорошую работу. Я оставался профессионалом и был сосредоточен на игре за "Монако". Узнав об интересе "Барсы", воспринял это как бонус", - сказал француз.

По данным СМИ, "сине-гранатовые" в январе предлагали за 29-летнего форварда 80 миллионов евро, но получили отказ.

В текущем сезоне Бен-Йеддер сыграл за "Монако" 31 матч, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

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