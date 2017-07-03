Форвард "Монако" Жан перешел в "Тулузу"

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Форвард "Монако" Жан перешел в "Тулузу"

Форвард "Монако" Корентен Жан стал полноценным игроком "Тулузы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера остается неизвестной.

С января Жан находился в аренде в "Тулузе", за это время он сыграл 16 матчей и забил один гол.

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