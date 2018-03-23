Форвард "МЮ" вошел в число приоритетных вариантов для "Реала"

Теги реал мадридманчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Форвард "МЮ" вошел в число приоритетных вариантов для "Реала"
"Реал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист является одной из приоритетных целей для королевского клуба в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 20-летний Рэшфорд провел за "Реал" 42 матча, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.

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