Форвард "МЮ" вошел в число приоритетных вариантов для "Реала"



"Реал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист является одной из приоритетных целей для королевского клуба в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 20-летний Рэшфорд провел за "Реал" 42 матча, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.

Не пропустите: Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал". | http://soccernews.ru