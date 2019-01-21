Форвард "Наполи" близок к переходу в "Монако"

"Монако" в ближайшее время подпишет бразильского нападающего "Наполи" Карлоса Винисиуса, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Монегаски согласовали аренду форварда сроком на полгода.

Первую половину нынешнего сезона 23-летний Винисиус провел на правах аренды за португальский "Риу Аве", провел 20 матчей и забил 14 голов.

Напомним, что этой зимой "Монако" уже подписал защитника Налдо, защитника Фоде Бало-Туре, а также полузащитников Сеска Фабрегаса и Вильяма Венкера.

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