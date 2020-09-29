Форвард "Наполи" Инсинье пропустит около трех недель из-за травмы
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье пропустит около трех недель из-за травмы.
Футболист был травмирован в матче Серии А с "Дженоа" (6:0). По данным пресс-службы, у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра первой степени.
Агент игрока сообщил, что на восстановление потребуется 20 дней.
29-летний Инсинье забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах прошлого сезона Серии А.
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|26
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|26
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|5
|Рома
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|26
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|Болонья
|26
|34
|11
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|26
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|Сассуоло
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