Форвард "Наполи" Инсинье пропустит около трех недель из-за травмы

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Форвард "Наполи" Инсинье пропустит около трех недель из-за травмы

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье пропустит около трех недель из-за травмы.

Футболист был травмирован в матче Серии А с "Дженоа" (6:0). По данным пресс-службы, у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра первой степени.

Агент игрока сообщил, что на восстановление потребуется 20 дней.

29-летний Инсинье забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах прошлого сезона Серии А.

А еще: "Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А| http://soccernews.ru
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