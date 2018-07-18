Форвард "Наполи" может перейти в "Милан"

Теги наполимиланхосе кальехон

Форвард "Наполи" может перейти в "Милан"

Испанский нападающий "Наполи" Хосе Кальехон может покинуть клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист не вписывается в планы нового главного тренера команды Карло Анчелотти, который рассчитывает использовать в основном составе Даниэле Верди.

Главным претендентом на Кальехона является "Милан". Впрочем, сначала "россонери" нужно решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей.

 В прошлом сезоне 31-летний Кальехон провел за "Наполи" 50 матчей, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: "Интер" принял важное решение по Икарди. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов