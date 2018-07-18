Форвард "Наполи" может перейти в "Милан"

Испанский нападающий "Наполи" Хосе Кальехон может покинуть клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист не вписывается в планы нового главного тренера команды Карло Анчелотти, который рассчитывает использовать в основном составе Даниэле Верди.

Главным претендентом на Кальехона является "Милан". Впрочем, сначала "россонери" нужно решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей.

В прошлом сезоне 31-летний Кальехон провел за "Наполи" 50 матчей, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.

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