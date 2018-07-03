Форвард "Наполи" может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Роберто Инглезе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне 26-летний Инглезе выступал на правах аренды за "Кьево", провел за клуб 34 матча и забил 12 голов.

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