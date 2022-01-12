Форвард "Наполи" Осимхен грубо "наехал" на пользователя в соцсети
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
Нигерийский нападающий неаполитанского "Наполи" Виктор Осимхен поругался с одним из пользователей в твиттере.
Футболист любит публиковать новые посты, а также часто отвечает в комментариях. Подобная активность не понравилась одному пользователю, который заявил, что данное занятие является пустой тратой времени.
"Хаха, как и трата семени твоего отца на рождение такого придурка, как ты", - написал Осимхен в ответ.
В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Наполи" усилился защитником "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту
-
Фелиш может перейти в "Манчестер Сити"
-
Самый возрастной футболист в мире перешел в 15-й клуб в карьере
-
Иско отказался уходить из "Реала"
-
Умтити может уйти из "Барселоны", несмотря на продление контракта
-
Форвард "Наполи" Осимхен грубо "наехал" на пользователя в соцсети
-
Демир покинет "Барселону"
-
"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека
-
Феллаини может вернуться в АПЛ
-
"Ньюкасл" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда "Бенфики"
-
"Лион" увеличил предложение по трансферу Азмуна
-
Главные новости дня: 11 января
-
"Хетафе" договорился о переходе нападающего "Реала"
-
В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока декабря
-
Газзаев назвал оптимальное количество клубов для РПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии
-
"Кальяри" на 94-й минуте вырвал победу над "Болоньей"
-
"Саутгемптон" разнес "Брентфорд" в матче АПЛ
-
"Рома" согласовала трансфер одного из лидеров "Порту"
-
Успех Нигерии, потеря Алжира: результаты Кубка Африки от 11 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17