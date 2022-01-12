Форвард "Наполи" Осимхен грубо "наехал" на пользователя в соцсети

Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Нигерийский нападающий неаполитанского "Наполи" Виктор Осимхен поругался с одним из пользователей в твиттере.

Футболист любит публиковать новые посты, а также часто отвечает в комментариях. Подобная активность не понравилась одному пользователю, который заявил, что данное занятие является пустой тратой времени.

"Хаха, как и трата семени твоего отца на рождение такого придурка, как ты", - написал Осимхен в ответ.

В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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