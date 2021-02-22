Форвард "Наполи" Осимхен потерял сознание во время игры с "Аталантой"

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Форвард "Наполи" Осимхен потерял сознание во время игры с "Аталантой"

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен травмировал голову в воскресном матче против "Аталанты" (2:4).

Футболист неудачно приземлился, вследствие чего потерял сознание. Его срочно госпитализировали в одну из местных больниц.

Степень серьёзности повреждения нигерийца и сроки его восстановления станут известны позднее.

22-летний Осимхен в текущем сезоне сыграл за "Наполи" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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