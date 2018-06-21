Форвард "Наполи" получил предложение из Турции

"Галатасарай" проявляет интерес к польскому нападающему "Наполи" Аркадиушу Милику, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в правом последующего выкупа. Неаполитанцы могут согласиться на этот трансфер, так как форвард пропускает довольно много матчей из-за травм.

В минувшем сезоне 24-летний Милик провел за "Наполи" всего 17 матчей и забил 6 голов.

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