Форвард "Наполи" получил предложение из Турции
"Галатасарай" проявляет интерес к польскому нападающему "Наполи" Аркадиушу Милику, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в правом последующего выкупа. Неаполитанцы могут согласиться на этот трансфер, так как форвард пропускает довольно много матчей из-за травм.
В минувшем сезоне 24-летний Милик провел за "Наполи" всего 17 матчей и забил 6 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21