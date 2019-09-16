Форвард "Наполи" заявил о желании отомстить "Ливерпулю"



Нападающий "Наполи" Фернандо Льоренте рассказал о своих ожиданиях от матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"У меня много злости и желания отомстить "Ливерпулю". Было очень больно проиграть ему в финале Лиги Чемпионов. Месть покажет, находимся ли мы на одном уровне с "Ливерпулем". Думаю, что "Наполи" также может дойти до финала. Нужно просто подходить к каждому матчу максимально собранными. У нас тяжелая группа, хотя другие соперники и менее известные", - приводит слова Льоренте La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Наполи" и "Ливерпуль" попали в группу Е вместе с "Ред Булл Зальцбург" и "Генком".

Матч "Наполи" - "Ливерпуль" состоится 17 сентября в Неаполе. Начало встречи в 22:00 мск.

В прошлом сезоне Льоренте выступал за "Тоттенхэм" и в финале Лиги Чемпионов проиграл "Ливерпулю" (0:2).

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