Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"
Мексиканский нападающий неаполитанского "Наполи" Ирвинг Лосано рассказал, что он хотел бы играть за "Барселону".
"Поначалу мне было непросто найти общий язык с Гаттузо. Когда что-то не так, он превращается в настоящего монстра. Но Дженнаро является хорошим человеком, поэтому сейчас мы уже ладим.
Первое время мне было нелегко жить в Италии. Я часто спрашивал жену: "Зачем мы сюда переехали?" Но постепенно мы адаптировались. Я чувствую, что стал сильнее, как игрок и человек.
Когда я выступал за ПСВ, то мечтал перебраться в один из сильнейших чемпионатов. Играть в Серии А непросто, но мне нравится. Есть несколько клубов, в которые я был бы рад перейти. Возможно, когда-нибудь я окажусь в "Барселоне", - приводит слова Лосано Football Italia.
В нынешнем сезоне 25-летний Лосано провел за "Наполи" девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14