Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"

Мексиканский нападающий неаполитанского "Наполи" Ирвинг Лосано рассказал, что он хотел бы играть за "Барселону".

"Поначалу мне было непросто найти общий язык с Гаттузо. Когда что-то не так, он превращается в настоящего монстра. Но Дженнаро является хорошим человеком, поэтому сейчас мы уже ладим.

Первое время мне было нелегко жить в Италии. Я часто спрашивал жену: "Зачем мы сюда переехали?" Но постепенно мы адаптировались. Я чувствую, что стал сильнее, как игрок и человек.

Когда я выступал за ПСВ, то мечтал перебраться в один из сильнейших чемпионатов. Играть в Серии А непросто, но мне нравится. Есть несколько клубов, в которые я был бы рад перейти. Возможно, когда-нибудь я окажусь в "Барселоне", - приводит слова Лосано Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний Лосано провел за "Наполи" девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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