Форвард "Ниццы" Плеа: "В Москве увидели "Лужники", Красную площадь, но, к сожалению, не увидели Путина"

Форвард французской "Ниццы" Алассан Плеа поделился впечатлениями от Москвы, где завтра его команда сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

"В Москве у нас было не так много времени, но мы увидели стадион, где пройдет финал Чемпионата Мира. Увидели Красную площадь - она стоит того. К сожалению, Путина мы не видели", - цитирует 24-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Фернандеш назвал сильные стороны "Ниццы". | soccernews.ru