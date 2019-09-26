Форвард "Ниццы" подозревается в краже дорогих часов у одноклубников



18-летнего нападающего "Ниццы" Ламина Диаби заподозрили в краже дорогих часов у своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, Диаби является главным подозреваемым. Часы стоимостью в 70 тысяч евро пропали из раздевалки 23 сентября. В ближайшее время руководство клуба проведет разбирательство, на котором будут заслушаны показания игрока.

Если вина Диаби будет доказана, то он покинет клуб. Форвард является воспитанником "Ниццы" и находится в системе клуба с 13 лет. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

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