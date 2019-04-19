Форвард "Оренбурга" не перешёл в "Лос-Анджелес Гэлакси" из-за Ибрагимовича
Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович около года назад мог стать игроком "Лос-Анджелес Гэлакси".
Стороны практически договорились о сотрудничестве, но в последний момент трансфер сорвался. Футболист рассказал о причинах отмены сделки.
"Весной 2018-го прошёл медосмотр в калифорнийском клубе и подписал очень хороший предварительный личный контракт. Вернулся в Сербию, сдал документы на американскую рабочую визу. Но одновременно "Гэлакси" пригласил Ибрагимовича... Как сейчас помню, в понедельник я должен был лететь в Штаты, а в воскресенье в МЛС дебютировал Златан. Это было дерби Лос-Анджелеса. Швед вышел на замену и двумя сумасшедшими голами помог "Гэлакси" превратить 1:3 в 4:3! А вечером мне позвонили из-за океана и сказали, что передумали меня приглашать", - сказал 27-летний Деспотович.
В итоге сербский форвард прошлым летом на правах свободного агента перешёл в "Оренбург", сыграл 18 матчей и забил 4 гола.
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